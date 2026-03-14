«Зенит» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на центральный матч 21-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что матч пройдёт в очень комфортных условиях, будет закрыта крыша, идеальный газон на «Газпром Арене». Каким будет «Спартак» — непонятно. Если «Спартак» будет таким, как он играл последние три матча с «Динамо», с «Акроном», с «Сочи» — 10 пропущенных мячей за три игры, — ну, с «Зенитом», пожалуй, ловить, наверное, тогда «Спартаку» нечего.

Каким будет «Зенит»? Три плохие игры, будем откровенны. То, что прошли дальше в кубке «Балтику», — окей, но само содержание и наполнение игры оставляло желать лучшего. В общем, вопросов по состоянию команд больше, чем ответов.

«Спартак» не выигрывает у «Зенита» уже в 13 подряд гостевых матчах. При том что «Спартак» два матча подряд выиграл в календарном году в РПЛ — такого с ним не случалось с 2000 года. В общем, тут и статистика вроде как не должна работать, и состояние команд тоже говорит само за себя. Я думаю, что если «Спартак» сыграет в открытую против «Зенита», то получит. Если «Спартак» сыграет аккуратно и от соперника, вполне может увезти очки из Санкт-Петербурга. «Спартак» максимально близко подобрался и к «Балтике», и к ЦСКА в турнирной таблице.

Мой прогноз — обе забьют. Вроде на поверхности. Это самый простой вариант, который может предложить любой на матч между «Зенитом» и «Спартаком», — приводит слова Генича «РБ Спорт».