«Зенит» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

«Одна команда после незапланированного поражения в Оренбурге — это «Зенит». Думаю, многие не могли представить, что подопечные Семака могут там проиграть. Причем ведя в счёте, а потом ещё и не забив пенальти в конце. Поэтому для «Зенита», конечно, это очень неприятная история. Если они хотят сохранять интригу в чемпионате и претендовать на первое место, такие очки терять нельзя. Поэтому думаю, что сейчас они выйдут против «Спартака» с удвоенной энергией, потому что нужно исправляться.

А «Спартак», в свою очередь, чудом выиграл у «Акрона» дома. Другое дело, что три очка — это три очка. Неважно, как ты их взял и у кого выиграл, очки одинаковые. Поэтому красно-белые выиграли, всё уже забыли, и команда спокойно готовится к игре с «Зенитом». Но если смотреть по игре, «Спартак» в последнее время довольно много пропускает, и это может сыграть свою роль. Поэтому по мне фаворит здесь всё-таки «Зенит».

Думаю, что обе команды забьют, потому что и «Спартак» наверняка будет иметь свои моменты, и «Зениту» тоже часто забивают. Но в итоге класс может сказаться. Поэтому может быть 2:1, 3:1 или даже 3:2 в пользу «Зенита». Хотя в футболе бывает всякое — иногда такие матчи заканчиваются и 0:0 или 1:1. Но я надеюсь, что голов будет много, потому что сейчас как раз тот отрезок чемпионата, когда команды играют более открыто», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».