«Зенит» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на дерби двух столиц

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2 за 2.70.

«Спартак» начал весну в чемпионате с двух побед, но, конечно, все всё понимают. Соперники были не самыми сильными, при этом от них пропустили пять мячей. И особенно портит картину разгром от «Динамо» в Кубке России — 2:5. И индивидуально ошибается команда в обороне, и нет уверенности при защитных действиях. Когда пропускают, даже если случайно, сразу возникает нервозность, которую некому гасить. Я не вижу лидера в команде, а особенно в обороне. Раньше как будто таким был Бабич, но сейчас его нет. Тут ещё Джику дисквалификацию получил, оборона будет в экспериментальном виде. Про Максименко я уже сказал, что, может быть, нужна пауза, но, безусловно, не в нём главная проблема. Пока не очень понятно, чего хочет тренер, как он видит оборонительные действия.

Забить «Спартак» может даже «Зениту», который мало пропускает, возможно, даже не один мяч. Но сзади проблемы обязательно возникнуть. Команде Семака три очка просто необходимы, с настроем проблем не будет. «Спартак» остаётся серьёзным раздражителем, полный стадион будет. Плюс, может, какие-то премиальные пообещают. «Зенит» здесь уж точно должен задвигаться, показать самоотдачу, что не всегда удаётся.

Поэтому поставлю на «индивидуальный тотал «Зенита» больше 2 мячей». Могут и 3:3 сыграть тут, совсем не удивлюсь. Но мастерства в атаке зенитовцев много, чего не скажешь об обороне спартаковцев», — приводит слова Титова «РБ Спорт».