Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на дерби двух столиц

«Зенит» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на дерби двух столиц
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2 за 2.70.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

«Спартак» начал весну в чемпионате с двух побед, но, конечно, все всё понимают. Соперники были не самыми сильными, при этом от них пропустили пять мячей. И особенно портит картину разгром от «Динамо» в Кубке России — 2:5. И индивидуально ошибается команда в обороне, и нет уверенности при защитных действиях. Когда пропускают, даже если случайно, сразу возникает нервозность, которую некому гасить. Я не вижу лидера в команде, а особенно в обороне. Раньше как будто таким был Бабич, но сейчас его нет. Тут ещё Джику дисквалификацию получил, оборона будет в экспериментальном виде. Про Максименко я уже сказал, что, может быть, нужна пауза, но, безусловно, не в нём главная проблема. Пока не очень понятно, чего хочет тренер, как он видит оборонительные действия.

Забить «Спартак» может даже «Зениту», который мало пропускает, возможно, даже не один мяч. Но сзади проблемы обязательно возникнуть. Команде Семака три очка просто необходимы, с настроем проблем не будет. «Спартак» остаётся серьёзным раздражителем, полный стадион будет. Плюс, может, какие-то премиальные пообещают. «Зенит» здесь уж точно должен задвигаться, показать самоотдачу, что не всегда удаётся.

Поэтому поставлю на «индивидуальный тотал «Зенита» больше 2 мячей». Могут и 3:3 сыграть тут, совсем не удивлюсь. Но мастерства в атаке зенитовцев много, чего не скажешь об обороне спартаковцев», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Матч недели в РПЛ: почувствуй ярость Петербурга, «Спартак»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android