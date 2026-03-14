«Зенит» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

Ставка: победа «Зенита» за 1.76.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
«Это дерби двух столиц, двух городов. Последний тур, конечно, всех удивил: «Зенит» сенсационно проиграл «Оренбургу». «Спартак» же в тяжёлом матче с «Акроном» вырвал победу, но игра у них была очень непростой. Поэтому перед этой встречей обе команды подходят не в идеальном состоянии.

Но если смотреть на то, что сейчас показывает «Спартак», то игра у них, честно говоря, очень слабая. Особенно это касается обороны. Сколько мячей они пропускают в последних матчах — это уже перебор. Для такой команды, как «Спартак», столько пропускать нельзя. Это говорит о серьёзных проблемах в защите.

А если посмотреть на атаку «Зенита», то там исполнители очень высокого уровня, и они могут этим воспользоваться. Команда Семака борется за чемпионство, поэтому для них каждая игра сейчас очень важна. Терять очки они просто не имеют права. «Спартак», на мой взгляд, уже никаких серьёзных задач в чемпионате не решает, им остаётся просто доигрывать сезон. Поэтому давление сейчас больше именно на «Зените».

При этом такие матчи всегда получаются тяжёлыми. «Спартак» против «Зенита» всегда бьётся до конца, и вся страна будет смотреть эту битву. Думаю, матч будет результативным, потому что в этих встречах часто бывают голы. Скорее всего, забьют обе команды. Но из-за проблем в обороне у «Спартака» я думаю, что «Зенит» этим воспользуется и в итоге добьётся победы», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Матч недели в РПЛ: почувствуй ярость Петербурга, «Спартак»
