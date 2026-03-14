«Ростов» — «Динамо» М: прогноз Константина Генича на игру 21-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» М.

Ставка: два-три гола в матче за 2.00.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Главная неожиданность и приятная неожиданность в первую очередь для болельщиков московского «Динамо» — это рестарт их любимой команды. По весне под руководством Ролана Гусева три игры и три разгромные победы. И результативность динамовцы показывают, конечно, аномальную, очень много забивают, при этом достаточно надёжно стараются действовать в обороне. И отправляется «Динамо» в гости к «Ростову».

На мой взгляд, по сравнению с соперниками, которые были у «Динамо» в предыдущих матчах, самый серьёзный, самый неприятный и самый кусачий соперник — это, конечно же, «Ростов». К ЦСКА можно подобрать ключи, подстроиться к его скоростям. Можно подстроиться под футбол «Спартака». «Крылья» вообще не подъехали на первый тур. А вот с «Ростовом», конечно, будет посложнее.

Да, «Ростов» не выиграл ни одного матча после возвращения со сборов и вылетел из Кубка. И сейчас в домашнем матче еле-еле унёс ноги от «Балтики». До этого проиграли «Краснодару», хотя футбол показали неплохой. Но видно, что «Ростов» хорошо готов физически. Он использует много длинных передач, много борьбы. И, на мой взгляд, динамовцам будет в таком футболе очень-очень некомфортно. Поэтому я не считаю «Динамо» фаворитом этого матча. Думается мне, что всё может качнуться в любую сторону.

Так что выберу свой любимый вариант — «два-три гола в матче» за коэффициент 2.0. 2:1, 1:1, 2:0 — всё это вполне может быть в этом матче. Вряд ли будет какой-то разгром опять, но чем чёрт не шутит. 3:0 здесь тоже подойдёт», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
РПЛ: «Краснодар» кошмарит соседа, «Балтика» сушит ЦСКА
РПЛ: «Краснодар» кошмарит соседа, «Балтика» сушит ЦСКА
