«Балтика» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Калининграде

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.65.

«Одна из самых интригующих встреч этого тура пройдёт в Калининграде. «Балтика», не выигравшая после возвращения ни одного матча, сыграет дома с ЦСКА. Возвращается Андрей Талалаев на бровку после трёхматчевой дисквалификации.

От ЦСКА многого ждали, но мало получили, если мы говорим про чемпионат. В Кубке была прекрасная игра с «Краснодаром», но вот в чемпионате три поражения подряд. Если вспомнить концовку прошлой части чемпионата, уже четыре поражения в последних пяти матчах. Армейцы не смогли воспользоваться осечками «Краснодара» и «Зенита», того же «Локомотива», который потерял очки в матче с «Ахматом». Сам ЦСКА уступил московским динамовцам, ещё и потерял Лусиано Гонду на эту встречу. И очень любопытно посмотреть, как выстроит игру в атаке Фабио Челестини.

В Кубке команды уже играли в Калининграде — ЦСКА выиграл со счётом 2:0 тогда. Но то был Кубок, там смешанные составы играли.

Здесь, думаю, будет настоящая бойня. Если ЦСКА сыграет в свой фирменный футбол, если «Балтика» позволит в него сыграть, ЦСКА увезёт победу. Если «Балтика» навяжет ЦСКА свою волю, армейцам выиграть будет очень сложно. Но я верю в потенциал красно-синих, верю в то, что они правильно отреагируют на поражение от «Динамо» и постараются как-то выправить ситуацию в турнирной таблице и взять нужные три очка. По качествам и по футболистам, конечно, ЦСКА «Балтику» превосходит.

Поэтому мой прогноз — победа армейцев за 2.65», — приводит слова Генича «РБ Спорт».