«Балтика» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Балтика» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.60.

Российская Премьер-лига. 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
«Балтика» пока что без побед в новом календарном году в официальных матчах. И дома она, конечно, будет в фирменном стиле вгрызаться в этот ЦСКА, который чуть потерял уверенность. Возвращается на бровку Талалаев. И, на мой взгляд, это очень важно для балтийцев. Кому-то тренер на бровке и не очень нужен, а вот для калининградцев это невероятное подспорье. Дома уже проигрывали ЦСКА в кубковом матче, реванш нужен.

ЦСКА получил 1:4 в дерби, до этого было поражение в Грозном. Челестини получил новичков, ему приходится их встраивать, и это не проходит безболезненно. Как говорят, «химия» нарушилась. Плюс ещё Гонду потеряли из-за удаления. Не очень понятно, кто выйдет играть в нападении. Но в любом случае «Балтика» не даст разбежаться армейцам, свяжет их по рукам и ногам, много будет фолить. В этом у меня сомнений нет.

Я не удивлюсь и победе «Балтики», но более надёжно поставить на «тотал меньше 2.5». 2 мяча — это предел для домашних матчей калининградцев против грандов РПЛ. С «Зенитом» 0:0 было, со «Спартаком» 1:0, с «Локомотивом» и «Краснодаром» по 1:1. Здесь тоже не могу представить, чтобы забили хотя бы три. В первом круге ЦСКА победил 1:0, забив уже в компенсированное время», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

