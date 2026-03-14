«Балтика» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на игру 21-го тура РПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.64.

«Очень интересный матч состоится в Калининграде в ближайшем туре российского чемпионата. Команда Андрея Талалаева принимает клуб Фабио Челестини. И «Балтика», и ЦСКА — те представители нашего чемпионата, которые уходили на зимнюю паузу в хорошем настроении. ЦСКА провёл яркую трансферную кампанию. «Балтика», на самом деле, тоже, потому что из важных игроков она потеряла только Сауся, который ушёл в московский «Спартак». Именно эта команда стала одним из главных открытий первой половины сезона, когда она удивила всех и забралась в топ-5.

«Балтика» провела три матча после рестарта чемпионата, две игры с «Зенитом» — одну в чемпионате и другую в Кубке — и обе проиграла с минимальным счетом (0:1). При этом в предыдущем туре «Балтика» могла обыграть «Ростов» со счётом 1:0, если бы не гол Роналду на 93-й минуте. В общем, команда Талалаева продолжает оставаться очень надёжной в обороне. Игроки отлично готовы физически и умеют мешать сопернику показывать свой футбол. Переиграть «Балтику» — крайне сложная задача, по ходу сезона это удавалось немногим. Кстати, «Балтика» пропустила меньше всех в чемпионате — всего девять мячей после 20 матчей. Цифры впечатляющие.

ЦСКА же совсем недавно крупно проиграл московскому «Динамо». «Динамо» сейчас находится в отличной форме, команда много забивает, и армейцы попали под эту волну. Понятно, что в Калининграде матч вряд ли получится столь же результативным, как московское дерби между «Динамо» и ЦСКА. Поэтому считаю, что в игре с «Балтикой» будет забито менее трёх мячей», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».