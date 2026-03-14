«Балтика» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на матч 21-го тура чемпионата России 14 марта

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 2.08.

«Балтика» ушла на зимнюю паузу, замыкая пятёрку сильнейших в турнирной таблице, а после перерыва отправилась в Санкт-Петербург. Матч против «Зенита» получился сложным для обеих команд, а судьбу трёх очков решил единственный гол хозяев в концовке. Прошло несколько дней, и команды встретились вновь, но на сей раз в Калининграде и в рамках Пути регионов Кубка России, а вот исход вновь был тот же и с похожим сценарием, единственный гол на счету Соболева. В прошлые выходные «Балтика» поехала в Ростов-на-Дону, играла не хуже и до перерыва открыла счёт в матче. Все шло к победе гостей, но в компенсированное время ростовчане смогли отыграться и вырвать ничью.

Армейцы ушли на зимнюю паузу на четвёртой позиции, хотя, не проиграв в последнем туре декабря в Краснодаре, могли и делить лидерство с «Зенитом». После паузы команда Фабио Челестини нестабильна. Если поражение в Грозном было по делу и откинуло армейцев в чемпионской гонке назад, то неудачу в следующем туре против «Динамо» можно списать на удаление Лусиано. Пусть красно-синие и играли хорошо в меньшинстве, но итог 1:4, и лишь осечки конкурентов позволили не закрыть вопрос в борьбе за титул. Конечно, была ещё домашняя победа в первом полуфинальном матче Кубка России, но это другой турнир.

Армейцы проиграли в трёх последних турах РПЛ, и еще одна неудача с большой долей вероятности вычеркнет их из соискателей золота чемпионата. «Балтика» рядом с ЦСКА, у них одинаковое количество очков, но первое поражение в РПЛ команде Талалаева нанёс именно коллектив Челестини, и в Калининграде это точно помнят. Но в четвёртую неудачу подряд армейцев поверить очень сложно», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».