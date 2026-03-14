«Арсенал» — «Эвертон»: ставка Игоря Семшова на матч АПЛ

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.60.

«Лондонский клуб продолжает борьбу за чемпионство, поэтому очки терять нельзя. Что же касается «Эвертона», судя по всему, ни о месте в еврокубковой зоне, ни о медалях думать уже не приходится. Впрочем, и 15-очковый гандикап не позволяет думать о выживании. Так что последние девять туров станут для «Эвертона» формальностью.

Гости славятся надёжной обороной — по пропущенным мячам они третьи. Меньше пропустили лидеры — «Арсенал» и «Манчестер Сити». А вот с забитыми мячами всё печально. Лишь 34 гола в 29 играх — меньше, чем по 1.5 гола за игру. Так что мне не особо верится в результативный матч. Скорее всего, «Арсенал» добьётся нужной для себя победы и выиграет 1:0 или 2:0. В матче первого круга лондонцы выиграли в гостях 1:0. Из последних пяти очных матчей четыре завершились на «меньше 2.5 голов».

«Арсенал» победит, но может и в один гол. Поэтому не буду рисковать, а выберу ставку на лондонцев с форой (-1)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».