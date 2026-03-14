«Байер» — «Бавария»: прогноз Анатолия Катрича на матч Бундеслиги

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Байер» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 за 1.95.

«Бавария» выдаёт мощнейший отрезок сезона, уничтожая всех на своём пути. Разгром «Аталанты» (6:1) в Лиге чемпионов и две уверенные победы над дортмундской и мёнхенгладбахской «Боруссиями» подтверждают, что мюнхенцы находятся в оптимальной форме. Команда летит к очередному титулу, забивая в среднем почти четыре гола за последние пять игр.

«Байер» в последних турах сыграл вничью с «Фрайбургом», а в игре с «Гамбургом» по ожидаемым голам (xG) не заслуживал победы. Да, леверкузенцы не проигрывают пять матчей, но «Бавария» — это совсем другой уровень, и статистика личных встреч (три победы мюнхенцев подряд) говорит сама за себя. «Байер» дома всегда огрызается, стоит ждать результативной встречи с явным преимуществом гостей», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».