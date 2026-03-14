«Реал» — «Эльче»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Примеры

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Эльче».

Ставка: победа «Эльче» с форой (+1.5) за 2.00.

«У «Эльче» чудовищная серия без побед — она составляет 11 матчей и длится с конца 2025 года. Последний матч 2025 года завершился победой над «Райо Вальекано», и с тех пор как отрезало. В 2026 году ни одной победы. Серия началась матчем против «Вильярреала» и на данный момент закончилась матчем против «Вильярреала». А дальше — «Реал», с которым, кажется, прервать эту серию будет практически невозможно. Хотя невозможной казалась и победа «Хетафе» на «Сантьяго Бернабеу».

Но при этом у мадридцев достаточно серьёзные проблемы. У «Реала» огромное количество потерь: много травмированных, причём как тех, кто лечится давно, так и тех, кто выбыл недавно. Это и Каррерас, и Менди, получивший рецидив травмы, и Родриго с тяжёлым повреждением колена. Продолжает лечиться Мбаппе, не готов Джуд Беллингем, которого уже несколько раз анонсировали к возвращению. Также вне игры Эдер и Себальос. В общем, список потерь очень серьёзный. И речь здесь не только о качестве отдельных игроков, но и о глубине состава.

А сейчас она «Реалу» особенно нужна. Только что был эмоциональный матч против «Манчестер Сити», и впереди ещё ответная встреча. Поэтому мадридцам совершенно точно нельзя относиться к этой игре легкомысленно. К чему я клоню? Конечно, «Реал»— явный фаворит. Но при этом команда будет беречь силы и распределять нагрузку по дистанции, помня о предстоящем матче с «Манчестер Сити». Плюс текущий состав может не иметь того запаса прочности, чтобы разнести этот «Эльче» в пух и прах. Вспомните недавние матчи с «Хетафе» и «Осасуной» — «Реалу» сейчас тяжело.

Поэтому логично обратить внимание на плюсовые форы на «Эльче». Победа «Реала» выглядит наиболее вероятным исходом, но крупную победу я бы здесь не ждал. «Эльче» редко разваливается, даже поражения чаще всего происходят в один мяч. Думаю, что и здесь если «Реал» выиграет, то, скорее всего, с минимальной разницей. А возможно, «Эльче» даже сумеет зацепить ничью», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».