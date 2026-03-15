«Спартак» проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге. Зашёл коэффициент 7.20

В матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:0 на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. ого арбитра игры выступил Сергей Карасёв.

На 45-й минуте нападающий хозяев Александр Соболев открыл счёт, забив с пенальти. На 81-й минуте Джон Дуран реализовал 11-метровый удар и удвоил преимущество сине-бело-голубых.

Букмекеры считали «Зенит» фаворитом, принимая ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 1.75: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1750 рублей. Успех «Спартака» оценивался в 5.04, ничья — в 3.85.

На тотал меньше 2.5 гола давали 1.94, на «обе забьют — нет» — 2.05, а на победу «Зенита» в каждом тайме — 4.50.

Заключить пари на точный счёт 2:0 в пользу петербуржцев можно было за 7.20.