Стали известны шансы «Рубина» отобрать очки у «Локомотива» в Казани

15 марта состоится матч 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.40. Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 3.05. Ничейный исход можно найти в линии за 3.43.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72 а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.