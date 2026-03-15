«Балтика» победила ЦСКА в РПЛ. Сыграл коэффициент 7.00

В матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги калининградская «Балтика» победила московский ЦСКА со счётом 1:0 на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Единственный мяч в матче забил нападающий хозяев Брайан Хиль на 63-й минуте.

После 21 матча чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Калининградский клуб заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

