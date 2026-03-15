«Акрон» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Ахмат».

«Акрон» сыграет с «Ахматом» в 21-м туре РПЛ. Четыре поражения подряд у «Акрона», и команда всего в трёх очках от зоны стыковых игр. Совсем недавно казалось, что у «Акрона» спокойное и уверенное положение в турнирной таблице, но вот четыре поражения подряд, а конкуренты не дремлют, берут свои очки. При этом «Акрон» играет неплохо: в Оренбурге качественный футбол команда показала, очень хорошую игру «Акрон» продемонстрировал в матче со «Спартаком». Но это не помогает пока «Акрону» набирать важные очки.

В соперниках у «Акрона» «Ахмат», которому что девятое место, что 12-е — особо без разницы, если бы не одно «но». «Но» — это Станислав Саламович Черчесов, который требует всё время от команды максимального результата. Он был недоволен потерей очков в матче с «Локомотивом», ведь «Ахмат» вёл со счётом 2:0.

«Ахмат» сам лихо играет в атаку, но и многое позволяет своим соперникам, впрочем, как и «Акрон». Я думаю, что желание «Акрона» обязательно одержать здесь победу всё-таки будет преобладать. Плюс тут ещё противостояние осетинских тренеров: Тедеев против Черчесова. Это тоже такая дополнительная подоплёка.

Мой прогноз — «тотал больше 2.5» за 1.97», — приводит слова Генича «РБ Спорт».