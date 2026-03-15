«Акрон» — «Ахмат»: прогноз Михаила Моссаковского на игру РПЛ 15 марта

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Ахмат».

Ставка: ТБ 8.5 удара в створ за 2.02.

«Встречаются две самые забивающие команды нижней части турнирной таблицы. При этом положение у клубов разное. У «Акрона» всего одно очко отрыва от зоны переходных матчей, а у «Ахмата» — шесть. Но и это преимущество нельзя назвать комфортным. В последнем туре «Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом». Хотя результат для грозненцев вряд ли можно считать полностью удачным — команда вела 2:0, но победу удержать не смогла. Тем не менее эта игра снова показала, что «Ахмат» хорошо готов физически, команда бежит, активно цепляется за мячи, а атакующая четвёрка — Самородов, Лечи, Мелкадзе и Касинтура — выглядит очень убедительно. Отдельно стоит отметить Георгия Мелкадзе, который сейчас показывает, пожалуй, лучший футбол в своей карьере — и в завершении, и в борьбе, и в игре в подыгрыше.

Что касается «Акрона», команда потерпела два поражения, но при этом имела реальные шансы зацепиться за очки и в матче с «Оренбургом», и в игре со «Спартаком». Там могли сложиться разные сценарии. Можно вспомнить и определённое невезение, и отдельные спорные судейские решения, которые тоже повлияли на результат. Поэтому нет ощущения, что «Акрон» выглядит безнадёжно. Но при этом понятно, что сложности у команды будут и в игре с «Ахматом».

С учётом стиля обеих команд мне кажется, что мы увидим достаточно открытый футбол. Скорее всего, будут и моменты, и удары по воротам. Сухого матча между этими соперниками я здесь не жду. Поэтому логично смотреть в сторону вариантов, связанных с результативной игрой, но при этом не уходить в слишком высокий тотал. Классический тотал больше 2.5 я бы брать не стал — не просто так на него дают высокий коэффициент. Гораздо интереснее выглядит комбинированный вариант: «Ахмат» не проиграет и тотал больше 1.5.

Плюс я бы обратил внимание на линию по ударам в створ. Сейчас планка выглядит немного заниженной. Пока дают тотал больше 8.5 удара в створ, и мне кажется, что команды вполне способны добраться до этой отметки. В матчах с участием «Ахмата» и «Акрона» моменты возникают регулярно, а в трёх из четырёх последних игр этих команд такой показатель уже пробивался. Думаю, что и здесь игра будет более открытой, чем, например, матч «Ахмата» и «Локомотива», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».