«Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч РПЛ в Нижнем Новгороде

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов».

Ставка: ТМ 2 за 2.12.

«Очередной матч в этом туре команд из нижней части турнирной таблицы, которые ведут борьбу за право остаться в РПЛ в следующем сезоне. «Пари НН» — 15-е в таблице с 17 очками, «Крылья Советов» имеют на три очка больше и занимают 13-е место. Сверхважный матч для обеих команд, можно сказать, за шесть очков, и рубка будет не на жизнь, а на смерть.

И первый вариант для прогноза связан с количеством ЖК в матче. Больше 4.5 жёлтой карточки считаю неплохим вариантом. Обслуживать этот матч будет бригада арбитров во главе с Чебаном. Хоть в 6 из последних 10 матчей он вынес меньше четырёх ЖК, но я верю в то, что карточек будет минимум пять. Повторюсь, суперважный матч для обеих команд, и качественного футбола мы не увидим. Борьба, борьба и ещё раз борьба.

Второй вариант на рассмотрение — победа хозяев с форой (0). Всё же небольшое преимущество я отдаю «Пари НН» и только из-за того, что они играют дома. Одного конкурента они в прошлом туре вынесли. Не смотрите на счёт, там было всё по делу, преимущество было во всех компонентах игры, я про «Сочи». «Пари НН» победил их 2:1. Забили в каждом из таймов по голу и пропустили необязательный гол в конце игры. «КС» в последних четырёх матчах в Нижнем Новгороде ни разу не победили: ничья и три поражения. Семь последних встреч чемпионата на выезде «КС» проиграли. Поэтому вариант с форой хозяев — беспроигрышный!

А я выберу ещё один вариант — тотал меньше двух мячей в матче. Повторюсь, качественный футбол мы вряд ли увидим. Голевых моментов будет мало. Не удивлюсь, если вообще будет 0:0. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».