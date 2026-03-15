Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют за 2.02.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Практически финал для Нижнего Новгорода — домашний матч с самарскими «Крыльями», потому что, если «Пари» выиграет, он догоняет самарцев. И тогда до финиша сезона всякое может случиться. Если «Крылья» обыграют на выезде «Пари НН», то тогда, соответственно, они уже оторвутся на целых шесть очков от нижегородцев. Да, будет не так далеко от зоны стыковых матчей, но отрыв от предпоследней команды чемпионата будет достаточно приличный. «Крыльям» важно не проиграть этот матч. Наверное, от этого будет отталкиваться Магомед Адиев. Он опять будет выстраивать плотную игру в середине поля. Последние две игры, с Махачкалой в чемпионате и с «Оренбургом» в Кубке, показали, что списывать «Крылья» точно рано. По составу эта команда должна находиться где-то на месте девятом или 10-м. Но вот, увы, очень нестабильно «Крылья» играют в нынешнем сезоне.

«Нижний» прибавил, здорово команда бежит. Да, к сожалению, потеряли Олусегуна, но себя уже проявил новичок команды Адриан Бальбоа, забивший первый гол в чемпионате в ворота «Сочи». И плюс «Нижний» играет дома. Это тоже фактор.

На мой взгляд, здесь резонно рассмотреть вариант «обе забьют». «Пари НН» будет раскрываться, «Крылья» будут ловить на контратаках. Плюс стандарты и у Нижнего, и у «Крыльев» отработаны достаточно неплохо. «Обе забьют» здесь идёт за 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».


«Барселона» — «Севилья» и другие футбольные матчи воскресенья
«Барселона» — «Севилья» и другие футбольные матчи воскресенья
