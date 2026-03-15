«Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют за 2.02.

«Практически финал для Нижнего Новгорода — домашний матч с самарскими «Крыльями», потому что, если «Пари» выиграет, он догоняет самарцев. И тогда до финиша сезона всякое может случиться. Если «Крылья» обыграют на выезде «Пари НН», то тогда, соответственно, они уже оторвутся на целых шесть очков от нижегородцев. Да, будет не так далеко от зоны стыковых матчей, но отрыв от предпоследней команды чемпионата будет достаточно приличный. «Крыльям» важно не проиграть этот матч. Наверное, от этого будет отталкиваться Магомед Адиев. Он опять будет выстраивать плотную игру в середине поля. Последние две игры, с Махачкалой в чемпионате и с «Оренбургом» в Кубке, показали, что списывать «Крылья» точно рано. По составу эта команда должна находиться где-то на месте девятом или 10-м. Но вот, увы, очень нестабильно «Крылья» играют в нынешнем сезоне.

«Нижний» прибавил, здорово команда бежит. Да, к сожалению, потеряли Олусегуна, но себя уже проявил новичок команды Адриан Бальбоа, забивший первый гол в чемпионате в ворота «Сочи». И плюс «Нижний» играет дома. Это тоже фактор.

На мой взгляд, здесь резонно рассмотреть вариант «обе забьют». «Пари НН» будет раскрываться, «Крылья» будут ловить на контратаках. Плюс стандарты и у Нижнего, и у «Крыльев» отработаны достаточно неплохо. «Обе забьют» здесь идёт за 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».