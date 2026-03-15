«Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов».

Ставка: ничья за 3.26.

«Пари НН» после зимней паузы первый матч проводил в Москве с «Локомотивом» и смотрелся неплохо. Нижегородцы пропустили первыми, но перед перерывом из-за удаления Руденко получили численное преимущество. В середине второго тайма судья назначил пенальти в ворота хозяев, и команда Шпилевского счёт сравняла. И всё же «Локомотив» усилиями Фассона победу смог вырвать. Прошла неделя — и в Нижний Новгород приехал прямой конкурент «Сочи», хозяева смотрелись сильно лучше и забили по мячу в ворота гостей в каждом из таймов. Сочинцы смогли один забить с пенальти, но на большее их не хватило, итог — победа нижегородцев.

«Крылья Советов» в первом официальном матче 2026 года играли в Москве с «Динамо». Вышло неудачно, мягко говоря. Уже к 34-й минуте столичные футболисты вели в три мяча, а после перерыва отправили ещё один в ворота самарцев, завершив дело разгромной победой 4:0. После этого команда Магомеда Алиева на своём поле принимала «Оренбург» в рамках Пути регионов Кубка России. Первый тайм получился малособытийным, а после перерыва гости остались в меньшинстве и пропустили дважды, а «Крылья Советов» прошли дальше. Затем уже в рамках РПЛ в Самару пожаловало «Динамо» из Махачкалы, и тут хозяева вновь победили 2:0, но на сей раз забив дважды уже к 25-й минуте.

Обе команды борются за выживание: нижегородцы в зоне вылета, а самарцы в зоне стыковых матчей, но между ними всего три очка. Это лишний раз говорит о важности ближайшего матча. С одной стороны, команды показывают атакующий футбол, с оговорками, конечно. С другой — не проиграть в матче может быть важнее победы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».