«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч РПЛ в Казани

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.72.

«У главного тренера «Рубина» Франка Артиги есть проблемы с выбором футболистов, которые начнут матч с первых минут. Главная звезда казанцев Даку всё ещё продолжает лечение и, скорее всего, вернётся в строй в конце марта. Также матч с железнодорожниками пропустят Шабанхаджай и Иву, у которых тоже есть проблемы со здоровьем, а Сиве пропустит матч из-за дисквалификации. Но в последнем матче с «Краснодаром» играл только Сиве. Так что хозяевам, как говорится, не впервой.

Напомню, «Рубин» обыграл чемпионов России 2:1. И хочу сказать, что это не случайная победа. «Рубин» был агрессивен, быстр и старался прессинговать гостей на всех участках поля. Понятно, что они играли дома, поле было плохого качества, и погодные условия больше подходили для игры в «русский хоккей», на улице было -15! Но, как говорится, все находились в равных условиях и за победу над «Краснодаром» казанцам можно поаплодировать стоя. Смогут ли хозяева так же сыграть против «Локомотива» — вопрос.

Гости весеннюю часть чемпионата начали неплохо. В чемпионате обыграли «Пари НН» и сыграли с «Ахматом» вничью, а также победили тульский «Арсенал» в Кубке. Пропустивший матч с «Ахматом» из-за дисквалификации Руденко вернётся в состав, я уверен на 100%. Так что у «Локомотива» нет проблем с составом, он стабилен, поэтому есть неплохой результат. «Локомотив» — третий в таблице, в его активе 41 очко. Напомню, матч первого круга остался за москвичами — 1:0.

Перехожу к прогнозу. Первый вариант аккуратный — победа «Локомотива» с форой (0). Считаю, что стабильность состава принесёт положительный результат гостям. На эмоциях и на запредельной самоотдаче можно вытянуть чаще всего только один матч, это я про «Рубин». А я выбираю комбинированную ставку — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5. У меня нет сомнений, что «Локомотив» уедет с тремя очками или с одним очком из Казани. Считаю, что на 90% я прав, если, конечно, вновь не случится казус, как это было в матче с «Пари НН», когда был удалён Руденко в конце первого тайма. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».