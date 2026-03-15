«Рубин» — «Локомотив»: ставка Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.28.

«После зимней паузы в чемпионате России казанский «Рубин» предстал с новым главным тренером Франком Артигой и отправился на игру в Каспийск. Махачкалинское «Динамо» зимой также сменило тренера, теперь там работает Вадим Евсеев. В противостоянии дебютов сильнее оказались хозяева (2:1). В следующем туре «Рубин» на своём поле принимал лидера чемпионата «Краснодар», более того, было это в непростых погодных условиях, при почти —15°C. Казанцы лучше адаптировались и забили в каждом из таймов по мячу, а гости смогли ответить лишь одним, да и то в компенсированное время — 2:1 победа «Рубина».

«Локомотив» в первом матче 2026 года на своём поле принимал «Пари НН», забил первым, но ещё до перерыва из-за удаления Руденко остался в меньшинстве. Во втором тайме гости счёт сравняли, но хозяева смогли всё же вырвать победу (2:1). Затем команда Михаила Галактионова отправилась в Химки на матч Пути регионов Кубка России, где их принимал тульский «Арсенал». Команды на двоих забили трижды, все со стандартов, но «Локомотив» на один больше. Затем в Черкизове команда Галактионова встречалась с «Ахматом» и к 26-й минуте уступала в два мяча. Хозяева смогли переломить ход встречи и отыграть отставание, но лишь свели матч вничью.

«Рубин» в прошлом домашнем матче показал, что с лидерами может сыграть с позиции силы не по игре, но по результату. А вот случайно это было или нет — ответ на этот вопрос даст игра с «Локомотивом». Команда Галактионова пока ещё в чемпионской гонке и от лидера по потерянным очкам отстаёт на два очка, но «Краснодар» уже свой матч в этом туре забрал, а значит, москвичам тоже необходимо побеждать», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».