«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру 21-го тура РПЛ в Казани

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив».

Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 1.96.

«Рубин» сыграет в Казани против московского «Локомотива». Это заключительная игра 21-го тура. Надо сказать, «Локомотив» не очень понравился в матче с «Ахматом», особенно в первом тайме, особенно в первые 30 минут, когда многое «Ахмату» позволили, в том числе забить два мяча, ещё потеряли Монтеса. И только вот такой характер и стержень помогли железнодорожникам, плюс стандарты опять, когда отличился Фассон, потом здорово разыгранный второй мяч. В итоге ничья 2:2. И ещё целый тайм был впереди, можно было соперника попробовать дожать. Но «Локомотив» этого сделать не сумел, упустил возможность возглавить турнирную таблицу. А сейчас в соперниках у него «Рубин». У красно-зелёных всего три выезда во второй части чемпионата, один из которых как раз в Казань.

«Рубин» воодушевлён победой над «Краснодаром». Да, потерял Сиве, потерял Начо Сааведру, оба пропускают матч из-за дисквалификации. Возможно, вернётся Даку, но это неточно. И «Рубин» понравился в первом тайме матча с «Краснодаром», особенно в первые полчаса, очень приятное впечатление оставил. Хороший Грипши, новичок команды, забивший первый гол. Безруков поменял позицию, как всегда продемонстрировал хороший объём работы и борьбу. И на этой волне, мне кажется, Артиге сейчас важно себя показать, особенно в домашних матчах, когда приходит руководство, смотрит, не напрасно ли поменяли Рашида Рахимова на испанского специалиста. «Рубин» будет играть агрессивно. «Локомотиву» этот посыл надо будет поддержать. Поле вроде позволяет играть в Казани в агрессивный футбол, играть в футбол внизу.

Думаю, футбол должен получиться результативным. И я жду агрессивное начало от «Рубина» и то, что «Локомотив» этот темп с удовольствием поддержит. Мой прогноз — «тотал первого тайма больше одного мяча» за 1.96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».