«Барселона» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на матч Ла Лиги

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Барселона» — «Севилья».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.82.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 18:15 МСК
«Как это ни странно, но беспроигрышная серия «Севильи» больше, чем у «Барселоны». «Севилья» в пяти последних турах четыре раза сыграла вничью и однажды победила. Последнее поражение в чемпионате она потерпела полтора месяца назад, уступив в гостях «Мальорке» (1:4). А вот у сине-гранатовых трёхматчевая победная серия, во время которой они сумели забить восемь мячей и пропустить лишь один.

В нынешнем чемпионате «Барселона» потерпела четыре поражения, одно из них пришлось на матч с «Севильей». Кроме того, «Барса» ещё умудрилась проиграть крупно — 1:4. Поэтому сами понимаете, каким будет настрой каталонцев. Думаю, они приложат все усилия, чтобы выиграть, причём крупно. В прошлом сезоне «блауграна» победила дважды — 5:1 (дома) и 4:1 (в гостях). В победе каталонцев сейчас у меня сомнений нет. Думаю, что как минимум три гола хозяева забьют, возможно, и больше. И ещё, скорее всего, будет тотал больше, при этом гости смогут отличиться», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

