«Барселона» — «Севилья»: прогноз Александра Мостового на игру Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Севилья».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.19.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 18:15 МСК
«Однозначно «Барселона» здесь — фаворит. То, о чём мы говорили перед матчем Лиги чемпионов с «Ньюкаслом», мы и увидели. Было очень непросто. По ходу игры каталонцы даже чудом спаслись и вытащили эту ничью. Видно было, что у «Ньюкасла» запредельная мотивация, плюс свои болельщики, английская атмосфера — поэтому «Барселоне» было крайне тяжело. Но у них есть футболисты, которые могут решить эпизод, даже молодые уже делают разницу.

Но сейчас соперник — «Севилья». Команда, которая в последние годы постоянно где-то барахтается ниже восьмого места. И даже немного удивительно видеть, как клуб, который ещё не так давно был одним из самых сильных в Испании, сейчас находится в таком положении. Но такое в футболе тоже бывает. Единственный минус для «Барселоны» — это то, что они только что сыграли тяжёлый матч, а «Севилья» не играла и могла спокойно готовиться. Поэтому легко «Барселоне» снова не будет.

Думаю, что обе команды могут забить. «Севилье» тоже терять особо нечего, они понимают, что соперник после тяжёлой игры в Англии. Но всё-таки по классу «Барселона» должна забирать этот матч. Думаю, будет что-то вроде 2:1. Может быть тяжело, но в итоге «Барселона» должна выиграть, даже пропустив от соперника», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

