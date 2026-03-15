«Лацио» — «Милан»: ставка Игоря Семшова на игру Серии А

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Милан».

Ставка: ничья за 3.59.

«У «Милана» должок перед «Лацио». В начале декабря команды встречались в 1/8 финала Кубка Италии, тогда «Лацио» победил со счётом 1:0. «Милан» завершил борьбу за Кубок, но при этом ещё продолжает вести борьбу за чемпионство. Отставание от «Интера» составляет восемь очков при игре в запасе.

В первом круге «Милан» дома выиграл со счётом 1:0. Есть предчувствие, что и на поле «Лацио» он сыграет успешно. Может, и не выиграет в итоге, но как минимум будет довольствоваться ничейным исходом. Скорее всего, игра будет малорезультативная. Либо «Милан» выиграет (1:0), либо будет ничейный исход (1:1)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».