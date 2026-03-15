«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ
Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.83.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Здесь, в принципе, для меня всё понятно. У «Тоттенхэма» сейчас практически нет шансов. Команда проваливает сезон, проигрывает и в Лиге чемпионов, и в чемпионате, много пропускает. Если ещё будет несколько поражений, они вообще могут оказаться в зоне вылета. Видно, что проблемы есть во всех линиях — и в обороне, и в полузащите, и в атаке.

Поэтому я думаю, что на выезде против «Ливерпуля» на «Энфилде» у «Тоттенхэма» будет крайне мало возможностей. «Ливерпуль» всё ещё сохраняет шансы на призовые места, там разрыв небольшой, поэтому для них каждая игра очень важна. По игре и по форме «красные» сейчас выглядят намного сильнее. Дома «Ливерпуль» всегда действует очень активно: много владеет мячом, создаёт моменты, постоянно давит на соперника. Думаю, и в этом матче будет полное преимущество хозяев — и по владению, и по ударам, и по количеству атак.

Да, «Тоттенхэм» будет стараться, потому что им нужны очки, но когда команда находится в таком психологическом состоянии и ей не хватает мастерства, то очень тяжело переломить ситуацию. Поэтому я думаю, что «Ливерпуль» уверенно переиграет «Тоттенхэм» и может забить три-четыре мяча. Считаю, что здесь будет победа «Ливерпуля» с разницей минимум в два мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

