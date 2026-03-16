«Спартак» — «Динамо»: стал известен фаворит московского дерби

16 марта в Москве «Спартак» примет столичное «Динамо». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет шестая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.28, тогда как победа «Динамо» оценивается в 2.92.

Ничья и овертайм идут за 3.85.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.55, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.42. Гол на первой минуте идёт за 11.5.