«Металлург» — «Автомобилист»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ

Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Металлурга» за 1.88.

16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
«В предыдущем месяце «Автомобилист» обыграл команду Разина и в Екатеринбурге, и в Магнитогорске, а общий счёт этих двух встреч – 11:3. Понятно, что хозяевам нужен реванш. И с точки зрения имиджа, и из-за необходимости вернуть уверенность в своих силах перед плей-офф. После домашнего поражения от команды Заварухина «Металлург» выиграл три встречи подряд, но все – в очень упорной борьбе, в овертаймах или по буллитам.

Сейчас ставил бы на победу хозяев в основное время. Разину захочется посмотреть, способна ли его команда «на заказ» обыграть соперника высокого уровня. Так что настроит он своих подопечных по максимуму. «Автомобилист» же в субботу прервал свою блестящую восьмиматчевую серию побед. Показав, что и он неидеален. Так что хоть и с минимальной разницей в счёте, а «Магнитка» своё возьмёт», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Металлург» — «Автомобилист». В последний раз перед плей-офф
«Металлург» — «Автомобилист». В последний раз перед плей-офф
