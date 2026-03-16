Эксперты назвали фаворита РПЛ после 21-го тура

В РПЛ завершился 21-й тур. После него дуэт лидеров, одержавший победы — «Краснодар» и «Зенит» — оторвался от «Локомотива», который потерпел поражение в Казани. «Балтика» обошла ЦСКА, выиграв очную встречу, а вот «Спартак» осечкой армейцев не воспользовался.

Букмекеры обновили коэффициенты на чемпионство. Аналитики считают фаворитом «Зенит», по-прежнему отстающий от «Краснодара» на одно очко. Шансы петербуржцев оценили в 1.70 (перед туром было 1.95).

Поставить на «Краснодар» можно за 2.50. Вероятность того, что «быки» защитят свой титул, несмотря на поражение, немного повысилась, перед туром на «южан» предлагали котировку 2.65.

Шансы «Локомотива» оценили в 15.00. После поражения от «Рубина» (0:3) железнодорожники отстают от лидера на пять очков, вероятность их чемпионства снизилась почти в два раза (было 8.00).

ЦСКА проиграл третий матч подряд в РПЛ — на этот раз «Балтике» (0:1). Армейцы теперь отстают от первого места на 10 очков и идут пятыми, поставить на их итоговый успех можно за 75.00. Коэффициент вырос сразу в три раза (было 25.00).

Сделать ставку на чемпионство «Балтики» можно за 100.00, эта котировка не изменилась. Калининградцы победили ЦСКА и вышли на четвёртую строчку, до лидера им семь очков.

Наконец, шансы «Спартака» завоевать золотые медали оценили также в 100.00. Команда Хуана Карлоса Карседо уступила в дерби «Зениту» (0:2) и теперь от первого места её отделяют 11 очков. Перед туром на красно-белых предлагали котировку 30.00.

В 22-м туре «Краснодар» примет «Пари НН», а «Зенит» отправится в гости к московскому «Динамо». «Локомотив» дома сыграет с «Акроном», а «Балтика» — с «Сочи». ЦСКА на своём поле встретится с махачкалинскими динамовцами, а «Спартак» будет гостить в Оренбурге.