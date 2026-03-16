«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ 16 марта

«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ 16 марта
Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Металлурга» за 1.92.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Насыщенный день в регулярном чемпионате КХЛ. Один из семи матчей пройдёт в Магнитогорске. «Металлург» впервые находится в статусе обладателя Кубка Континента, что, конечно, чаще всего означает неудачу на пути к Кубку Гагарина. Но пока идёт регулярный чемпионат, можно чествовать бесперебойно коллектив Андрея Разина. Тем более что это абсолютно заслуженное чемпионство, пусть и промежуточное и достигнутое в «гладком» чемпионате.

«Металлург» после предыдущего неудачного дерби с Екатеринбургом победил три раза подряд. Все эти победы были одержаны за пределами основного времени, что говорит о форме Магнитогорска: она пока не идеальная, но всё-таки команда Разина уже близка к тому, чтобы вернуть привычные победные кондиции. «Автомобилист» после семи успешных матчей подряд проиграл дома всухую воскресшему ЦСКА. С армейцами сейчас сложно играть всем, поэтому этот матч изначально выбивался из общего списка. Да и серии всегда имеют свойство заканчиваться. «Автомобилист» точно будет четвёртым по итогам регулярного чемпионата. Можно сосредоточиться на подготовке к плей-офф, в первую очередь ментальной.

С «Металлургом» можно попробовать сыграть по-взрослому, будто уже идут матчи на вылет. Но Магнитогорск точно захочет продолжить свою победную поступь и выиграть в последнем домашнем матче регулярного чемпионата. В следующий раз с родными трибунами «Металлург» увидится уже в первом раунде Кубка Гагарина. Поэтому уверен, что Магнитогорск одержит верх», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

