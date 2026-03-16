«Трактор» — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – СКА.

Ставка: ничья за 4.09.

«Команды встречались между собой ещё в самом начале сезона, 11 сентября, и тогда СКА в Челябинске выиграл 5:2. Но, честно, матч полугодичной давности сейчас уже не так важен. Слишком много воды утекло, и обе команды с тех пор заметно изменились по состоянию, ритму и внутреннему ощущению от хоккея.

Куда интереснее посмотреть на то, в какой форме соперники подходят к этой встрече сейчас. У СКА отрезок выглядит очень мощно: 12 побед в 15 последних матчах, и одно из трёх поражений было за пределами основного времени (то есть очко набрали). Но дело не только в очках, а в том, насколько содержательно сейчас выглядит команда. Если вспоминать, каким СКА был ещё пару месяцев назад, и сравнивать с тем, что есть сейчас, разница очень заметная. Команда стала гораздо более цельной, устойчивой и взрослой по игре.

У «Трактора» картина иная, но тоже интересная. Последние три матча у команды Евгения Корешкова ушли за пределы основного времени. Было поражение от «Металлурга» по буллитам, затем неудача с «Нефтехимиком», а потом — волевая победа над «Торпедо» после 0:2. И вот этот матч с Нижним, думаю, вполне мог пойти Челябинску в плюс именно по эмоциям: команда показала, что умеет возвращаться в игру и не рассыпаться после плохого старта.

Не думаю, что здесь будет какой-то безумный темп или ощущение, что плей-офф уже наступил. Скорее жду рациональный и достаточно аккуратный хоккей, где многое решат реализация и индивидуальное мастерство. СКА сейчас выглядит мощнее, и если выбирать победителя вообще, то я бы скорее смотрел в их сторону. Но мой выбор здесь другой: очень уж матч просится в сценарий, где 60 минут может не хватить», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».