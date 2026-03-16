Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Трактор» — СКА: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ в Челябинске

Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – СКА.

Ставка: ТМ 5 за 1.92.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
1-й период
0 : 0
СКА
Санкт-Петербург

«Три последних матча хозяев заканчивались ничьей в основное время, но в этой встрече они вряд ли возьмут хотя бы одно очко. Челябинцы сейчас выглядят упорной командой, способной навязать борьбу любому сопернику. Вот только за последние три недели они выиграли всего три из восьми матчей, да и в тех соперниками уральского клуба были «Лада» и «Торпедо». Более сильным «Трактор» только уступал.

А СКА сейчас набрал очень хороший ход. Пять побед подряд, из них четыре – над лидерами сезона. Можно сколько угодно говорить, что «Северсталь» или минское «Динамо» не в лучших кондициях. Ну так и челябинская команда далеко не идеальна. Вряд ли хозяева пропустят много, советовал бы брать тотал меньше 5 шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android