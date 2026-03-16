«Спартак» — «Динамо» М: ставка Владимира Крикунова на встречу КХЛ в Москве

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 2.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Перерыв
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Сикьюра (Уил, Мамин) – 14:48 (5x4)    

«Это уже шестое дерби сезона – и самое важное с турнирной точки зрения. И тем, и другим очень нужна победа в основное время. Если такого успеха добьются гости – они точно получат кубковый посев выше восьмого и не будут играть в первом раунде с «Локомотивом». «Спартаку» же, чтобы сохранить шансы обогнать «Торпедо» или то же «Динамо», тоже необходимо побеждать без ухода в овертайм.

Понятно, что самоотдача обоих принципиальных соперников будет на высшем уровне. Нервов увидим гораздо больше, чем заброшенных шайб. Два московских клуба способны надёжно действовать в обороне и навязывать оппоненту много борьбы, так что четыре гола на двоих – максимум, что увидят зрители встречи. А фаворитом вижу бело-голубых. Если атака «Спартака» ни разу за 60 минут не забила «Амуру», на что вообще рассчитывать хозяевам? Тем более что «Динамо» в последнее время качественно играет на результат. Победа гостей», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
КХЛ: дерби в Москве, «Металлург» — «Автомобилист» и голы от Ларионова
КХЛ: дерби в Москве, «Металлург» — «Автомобилист» и голы от Ларионова
