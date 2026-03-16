«Спартак» — «Динамо» М: прогноз Владимира Гучека на игру регулярного чемпионата КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Динамо» М.

Ставка: ТМ 5 за 2.15.

«Очередное московское дерби, коих не счесть по ходу регулярного чемпионата. В Западной конференции ситуация в турнирной таблице накаляется до предела, абсолютно ничего не понятно относительно того, кто станет пятым, шестым, седьмым и восьмым. Там ещё и за третью, и за вторую строчки идёт искромётная борьба, но это совсем другая история.

«Спартаку» срочно нужно побеждать. Никто не хочет попадать на ярославский «Локомотив» в первом раунде. А красно-белые в случае поражения практически на 100% останутся последними на Западе и встретятся на старте Кубка Гагарина как раз с ярославцами. «Спартак» чередует победы и поражения, вот в пятницу, например, москвичи еле-еле одолели хабаровский «Амур», который, конечно, был мотивирован призрачным шансом борьбы за попадание в плей-офф. Однако красно-белые впервые с 30 января не пропустили ни шайбы в свои ворота и выиграли встречу в овертайме.

«Динамо» идёт на серии из трёх побед, последняя была достигнута в серии буллитов в матче с «Салаватом Юлаевым». У бело-голубых после «Спартака» две встречи в домашних стенах с «Адмиралом» и «Ак Барсом» — можно и нужно набирать хотя бы два очка. Но и «Спартак» подпускать не хочется. Красно-белые, конечно, будут стараться во что бы то ни стало выиграть, однако, учитывая давление и важность встречи, придётся делать это в не особо голевом стиле. Победителя предсказать в этой встрече сложно, но очень сомневаюсь, что заброшенных шайб будет много», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».