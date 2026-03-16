«Северсталь» — «Ак Барс»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Череповце

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Ак Барс».

Ставка: тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 1.87.

«Северсталь» до последнего дня регулярного чемпионата не узнает соперника по первому раунду Кубка Гагарина, но в интересах череповчан набрать как можно больше очков в оставшихся двух матчах регулярки, чтобы забраться повыше. Первый из них — с «Ак Барсом», который обыграть будет крайне непросто.

Череповчане проиграли четыре из пяти последних матчей, особенно чувствительным получилось поражение в недавнем матче в Санкт-Петербурге от СКА (0:5). Исход встречи был предрешён уже к середине второго периода, когда армейцы забросили четыре шайбы, а Константина Шостака в воротах «Северстали» заменил Всеволод Скотников. Из-за травм ряда ключевых защитников в обороне череповчан приходится играть номинальному нападающему Кириллу Танкову, так что большое количество пропущенных голов объяснимо. А вот проблемы с атакой довольно неожиданны.

«Ак Барс» очень уверенно провёл домашнюю серию из трёх матчей, поочерёдно обыграв «Сибирь», «Спартак» и «Сочи» с общим счётом 12:4. Казанцы обеспечили себе как минимум третье место в Восточной конференции и планомерно готовятся к плей-офф. Учитывая проблемы «Северстали» в обороне, ожидаю как минимум трёх заброшенных шайб от гостей», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».