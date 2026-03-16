«Торпедо» — «Нефтехимик»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Торпедо» — «Нефтехимик».

Ставка: ТМ 2 за 2.03.

Россия — Лига PARI . 24-й тур
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Московское «Торпедо» по итогам прошлого сезона вышло в РПЛ, но за несколько дней до старта было отправлено обратно в Первую лигу. Здесь они с большим трудом играли до зимней паузы. Победа в последнем туре 2025 года позволила им покинуть зону вылета, в которой автозаводцы были почти всю первую часть. После рестарта «Торпедо» продолжило побеждать, переиграв «Черноморец» в гостях. В прошлом туре серия побед прервалась, на «Арене Химки» играли «Торпедо» и «Родина», и команда Олега Кононова оказалась слабее — 0:2.

Кирилл Новиков возглавляет «Нефтехимик» уже несколько лет, и все эти сезоны команда из Нижнекамска находится где-то в середине турнирной таблицы. И на повышение не претендует, и вылет не грозит. Нынешний розыгрыш Первой лиги — не исключение. На данный момент «Нефтехимик» девятый, но имеет игру в запасе. После зимней паузы команда Новикова обыграла на своём поле «Уфу», забив по голу в каждом из таймов. А вот прошлый тур нижнекамцы не играли, в их городе была минусовая температура, местами доходившая до 20 градусов ниже нуля, поэтому встречу перенесли на другую дату.

Обе команды не очень здорово играют в атаку: торпедовцы в 23 матчах забили всего 17 мячей, меньше только у «Сокола». У «Нефтехимика» же ситуация получше, но и там 27 голов в 22 играх. Поэтому в очной встрече столичной команды и гостей из Нижнекамска большого количества голов я не жду», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

