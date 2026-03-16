«Брентфорд» — «Вулверхэмптон»: прогноз Анатолия Катрича на матч АПЛ

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Брентфорда» за 1.56.

«Брентфорд» в прошлом туре упустил победу над «Борнмутом», дважды попав в каркас ворот и столкнувшись с безошибочной игрой кипера соперника. Сейчас для «пчёл» идеальный момент вернуть уверенность в атаке. «Вулверхэмптон» же сотворил сенсацию, обыграв «Ливерпуль» в АПЛ, а потом уступил им же в Кубке. Матч чемпионата стал бенефисом невероятной удачи, которая дважды выручила «волков» в концовке. Рассчитывать на подобный подарок судьбы две встречи подряд в АПЛ самонадеянно. Гости прибавили, но их игра по-прежнему далека от идеала, а «Брентфорд» на своём поле способен переиграть любого», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».