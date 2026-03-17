Стали известны шансы «Ман Сити» пройти «Реал» в Лиге чемпионов после 0:3

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первой игре мадридцы одержали победу со счётом 3:0.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 5.24, а победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 1.49. Ничейный исход можно найти в линии за 5.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Проход «Реала» идёт за 1.24 (78%), проход «Манчестер Сити» — за 4.50 (22%).