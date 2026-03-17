«Краснодар» — ЦСКА: определён фаворит ответного матча

17 марта в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Игра пройдёт на «Ozon Арене» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Первый матч в Москве завершился победой ЦСКА со счётом 3:1.

Букмекеры считают фаворитом «Краснодар». Победа хозяев в букмекерских конторах идёт примерно за 1.80, в то время как ничья оценивается в районе 4.00, а победа ЦСКА — с коэффициентом 4.20.

При этом аналитики не ждут закрытого сценария. Ставки на обмен голами предлагают сделать с коэффициентом 1.68. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в линии за 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.10.