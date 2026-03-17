Названы шансы Матвея Сафонова сыграть «на ноль» с «Челси» в Лиге чемпионов

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первой игре парижане, за которых выступает российский вратарь Матвей Сафонов, победили со счётом 5:2.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.04. Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 3.08. Ничейный исход можно найти в линии за 4.62.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Если «Челси» не забьёт, сыграет коэффициент 6.80 (14%).