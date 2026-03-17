«Арсенал» — «Байер»: прогноз на матч Лиги чемпионов

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первом матче команды сыграли вничью — 1:1.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.33.

Победа «Байера» оценивается коэффициентом 9.60. Ничейный исход можно найти в линии за 5.72.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.