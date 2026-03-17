«Спортинг» — «Будё-Глимт»: прогноз на ответный матч

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Будё-Глимт» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Будё-Глимт» победит с форой (+1) за 1.85.

«Спортинг» проиграл в Норвегии в пух и прах и теперь дома не может позволить себе осторожный футбол.

Боржеш после первой встречи прямо говорил, что ждёт от команды другого выступления в ответном матче, а календарь лиссабонцев сейчас целиком подведён под еврокубковую задачу — встреча Примейры с «Тонделой» была перенесена. Поэтому давление хозяев будет почти неизбежно, однако вместе с ним неизбежны и зоны для ответных выпадов гостей.

Ставка на обмен голами абсолютно логична, а потому низко оценивается. «Спортинг» обязан идти вперёд большими силами, а «Будё-Глимт» уже показал в первой встрече, что умеет наказывать за свободное пространство. ОЗ через тотал больше 2.5 мяча, конечно, можно было бы взять. Но победа гостей с форой (+1) выглядит слишком соблазнительно. Уж больно норвежский клуб впечатляет.