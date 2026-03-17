«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: гол «Краснодара» в первом тайме за 1.70.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На этой неделе ответные матчи Кубка России. Противостояние «Краснодара» и ЦСКА уже становится классикой для российского футбола. Любой матч —обязательно какой-нибудь замес, обязательно какие-нибудь удаления, спорные решения арбитра. Я думаю, что и ближайший матч в Краснодаре не станет исключением, уж больно раззадорили команды друг друга за последние годы.

Как мы помним, в первой игре «Краснодар» уступил ЦСКА — 1:3. Армейский клуб показал феноменальный уровень футбола, выиграл абсолютно по делу, ещё не реализовал пенальти. И, возможно, вот этот гол Матеуса Алвеса в самой концовке станет ключевым вообще в этом противостоянии. Но «Краснодар» может выиграть в два мяча у ЦСКА? Да, вполне. ЦСКА психологически сейчас не в очень хорошем тонусе, не в очень хорошем состоянии. Капитан команды Игорь Акинфеев извиняется перед болельщиками за такой неудачный рестарт: четыре поражения подряд в чемпионате — это, конечно, очень болезненно. И пока вот таким ярким пятном выглядит этот матч против «Краснодара» в Кубке.

Играть ЦСКА на выезде против «Краснодара» очень тяжело. И долгое время вообще там ЦСКА не забивал и не выигрывал. Я думаю, что этот матч тоже не станет исключением. «Краснодар» будет предельно настроен, он несколько подряд матчей сыграл на выезде, соскучился по своим болельщикам. И если «Краснодар» включится с первых минут в эту игру, то отыграть два мяча в противостоянии ЦСКА он вполне в состоянии.

«Гол «Краснодара» в первом тайме» — хорошее предложение на игру, учитывая настрой, мотивацию, болельщиков, давление трибун на ЦСКА. Коэффициент — 1.70. А по матчу, я думаю, вариант «обе забьют» за 1.70 — тоже вполне подходящий для этой пары», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

«Краснодар» — ЦСКА. Талалаев останется в прошлом
