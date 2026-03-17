«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Анатолия Катрича на матч Пути РПЛ Кубка России
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА.
Ставка: победа «Краснодара» за 1.76.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«ЦСКА после возобновления сезона пребывает в глубоком кризисе. Команда разбалансирована и нестабильна, а в Кубке им предстоит удерживать преимущество в два мяча. «Краснодар» же в последнем туре вырвал победу у «Сочи», теперь «быкам» для выхода в следующий раунд нужна победа с разницей в два и более мяча — задача, которая по силам мотивированной домашней команде.
Армейцы физически и ментально не готовы сдерживать натиск соперника, и их оборона обязана посыпаться, как, например, это произошло в игре с московским «Динамо», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
