«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Михаила Моссаковского на матч Кубка России 17 марта

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: удаление за 3.70.

«Огненный матч. Заруба, которую так долго ждали. ЦСКА приезжает в Краснодар ещё и на эмоциях после недавней встречи в Калининграде и её концовки. «Краснодар» прекрасно помнит, что было в Москве, да и в целом противостояние этих команд в этом сезоне говорит о том, что нас снова ждёт настоящая рубка. В последних пяти встречах этих соперников, включая игру на Зимнем Кубке, было показано семь красных карточек. Только вдумайтесь — семь удалений за пять встреч. Насколько я понимаю, изначально тренеры планировали серьёзную ротацию, но после первой игры в Москве было принято решение выпускать максимально боевые составы.

У «Краснодара» не будет Джованни — он дисквалифицирован после первой встречи. Его должен заменить Пальцев. Этот вариант уже отрабатывался в Сочи на стадионе «Фишт». Вероятно, в центре поля также выйдет не Черников, а Кривцов. Посмотрим, как именно будет выглядеть состав. У ЦСКА же возвращается в старт Лусиано, и это важный момент, потому что в первом матче он был очень полезен, выполняя функции опорного нападающего. Однако здесь армейцам, конечно, будет гораздо сложнее.

В целом я снова жду очень эмоциональный матч, причём многое будет зависеть и от арбитра Инала Танашева — одного из самых перспективных судей. Если посмотреть его статистику на уровне Премьер-Лиги, то в последних 10 встречах у него в среднем 33 нарушения правил за игру. Это очень высокий показатель. Плюс больше пяти жёлтых карточек в среднем за матч. То есть судья не стесняется часто свистеть и активно пользоваться карточками.

Так что это как раз та игра, где вполне можно ждать и большого количества фолов, и предупреждений, и, возможно, удаления. В прошлых встречах этих команд красные карточки возникали регулярно, и ощущение такое, что и сейчас команды будут ходить где-то рядом с этим моментом. Возможно, не прямая красная, но удаление через две жёлтые выглядит очень вероятным. Поэтому здесь логично присмотреться именно к варианту с показанной красной карточкой в матче», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».