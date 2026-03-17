«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».

Ставка: обе забьют за 1.65.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«То, что произошло в первом матче на «Бернабеу» между «Реалом» и «Манчестер Сити», меня очень сильно удивило. Во-первых, инертная игра «Манчестер Сити». Холанд вообще был без мяча. Холанд вообще был без ударов. Учитывая проблемы «Реала» с составом, учитывая, что огромного количества игроков не было.

Но какое-то вдохновение, какое-то озарение пришло к Феде Вальверде. И он на любой вкус забивал в первом тайме. А во втором «Реал» уже сыграл по счёту и сохранил нужный для себя результат. Если учитывать, что «Сити» сейчас выглядит не очень убедительно, то рассчитывать на то, что будет камбэк и на то, что «Сити» продолжит борьбу в Лиге чемпионов и скинет мадридский «Реал», честно говоря, сложно.

Плюс ещё возвращается Мбаппе. Хотя многие, и болельщики «Реала», и эксперты говорят, что без Мбаппе мадридский «Реал» даже выглядит как-то более сбалансированно и убедительно. Но игра на «Этихаде» — это совсем другая история для Арбелоа и его «Реала». Поэтому здесь второй раз подряд ждать, что не будет обмена забитыми мячами между «Сити» и «Реалом», как минимум глупо и наивно.

Вроде бы всё на поверхности, вроде всё понятно. «Сити» будет раскрываться, будут зоны, которые могут на скорости заполнять Винисиус, Мбаппе, если он выйдет на поле. Я думаю, что у «Реала» есть все шансы и пройти дальше, и забить на «Этихаде». А то, что «Сити» в двух матчах подряд «Реалу» не забьёт, ну, я сильно сомневаюсь. Поэтому мой прогноз — обе забьют за коэффициент 1.65. Я бы ещё рассмотрел «обе забьют и ТБ 2.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Матч недели «Манчестер Сити» — «Реал»: ни шанса Гвардиоле
