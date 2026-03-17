«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Англии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал».

Ставка: ничья или победа «Ман Сити» в один мяч за 2.14.

«Да, давно не было такого, чтобы «Сити» получил три мяча от какой-то команды. Но здесь «Реал», и мы понимаем, что эти команды в последние годы очень часто пересекаются между собой. Формат турнира меняется, но почему-то именно они регулярно встречаются на разных стадиях. Поэтому в этом противостоянии всегда особая интрига.

В первом матче, можно сказать, мадридцы серьёзно ударили по шансам «Сити» пройти дальше. Вальверде, по сути, похоронил эту игру своими голами. Конечно, в футболе всё бывает, и отыграться можно практически из любой ситуации. Но всё-таки это «Сити». Команда сейчас выглядит довольно уверенно, много забивает, и многие игроки вернулись после травм. Плюс если ещё и Мбаппе выйдет, а разговоры об этом идут, то это будет дополнительная сила для атаки.

Понятно, что для «Сити» самое важное — как можно быстрее забить первый мяч. Любая команда, которая проигрывает крупно в первом матче, в ответной встрече старается быстро открыть счёт, потому что это сразу меняет психологию игры. А «Реал», наоборот, будет понимать, что главное — не пропустить в первые 20-30 минут. И если «Реал» ещё и поймает контратаку и забьёт, тогда игра может стать ещё интереснее.

Поэтому мне кажется, что «Сити» будет очень сложно отыграть такую фору. Да, они могут выиграть конкретный матч. Например, 2:1, также здесь может быть и ничья 2:2. Но полностью перевернуть противостояние будет крайне трудно», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».