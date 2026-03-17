«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов 17 марта

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».

Ставка: ТБ 3 за 1.71.

«Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов после победы «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 3:0. Это, безусловно, был удивительный вечер для главного работяги мадридского клуба — Федерико Вальверде. На мой взгляд, вообще одного из самых важных игроков команды. Наравне с Килианом Мбаппе. Просто Мбаппе олицетворяет голы и атаку «Реала», а Вальверде — работоспособность и объём игры. И в том матче ему ещё и воздалось. Три мяча он забил уже по ходу первого тайма в ворота «Манчестер Сити» и фактически предопределил исход первой встречи. А вот смог ли он предопределить исход всего противостояния — это как раз и предстоит выяснить вечером в Манчестере.

«Манчестер Сити» нужно отыгрывать три мяча. При этом команда потеряла очки в очень странном матче против «Вест Хэма» в прошедшие выходные и теперь отстаёт от «Арсенала» на девять очков при одной игре в запасе. Поэтому для команды Хосепа Гвардиолы это, по сути, главный матч сезона. Если ещё и вылет из Лиги чемпионов случится, тогда можно будет говорить, что сезон практически провален. Но именно в такой ситуации «Реал» особенно опасен. Потому что команде Арбелоа только дай пространство — и она тут же будет убегать в контратаки. Испанские СМИ пишут, что Килиан Мбаппе полетит в Манчестер. Сыграет он или нет — пока неясно. Но точно на поле будут Винисиус и Арда Гюлер, который в последнем туре забил просто фантастический гол в ворота «Эльче» ударом со своей половины поля.

Поэтому я жду результативную игру. Как и в первом матче, прогноз здесь у меня такой же: тотал больше трёх с расходом. Три мяча — это минимум, который нужен «Манчестер Сити», чтобы вернуться в борьбу. Но при этом команда может легко напороться и на контратаки «Реала». Поэтому рассчитываю, что в Манчестере мы увидим больше трёх забитых мячей», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».