«Челси» — «ПСЖ»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Лондоне

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Челси» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Челси» за 2.15.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вот как я говорил много раз, футбол — это не наука. Поэтому очень трудно что-то точно предполагать. Я смотрел первую игру, и «Челси» там ни в чём особо не уступал «ПСЖ». Даже в какие-то моменты выглядел лучше. Но в футболе иногда всё решается в нескольких эпизодах. Одна ошибка, потом индивидуальное мастерство соперника — и всё меняется. Сначала один момент, потом второй, кто-то воспользовался ситуацией, и уже смотришь — счёт совсем другой.

Вроде бы «Челси» играет нормально, держится, даже где-то сравнивает. А потом выходят люди на замену, добавляют скорости, и за несколько минут всё может перевернуться. Поэтому смотришь на табло, а там уже 5:2, и думаешь: неужели мы так плохо играли? Хотя по игре, если смотреть внимательно, всё выглядело совсем не так однозначно. Но на самом деле это просто футбол. Иногда так складывается игра, иногда один эпизод переворачивает весь матч.

Поэтому здесь никогда нельзя быть уверенным в прогнозах, но куда же без них. Думаю, что «Челси» у себя дома вполне может выиграть. Конечно, вряд ли крупно, но, например, 2:1 — такой результат вполне можно представить. Плюс, домашняя поддержка, трибуны и атмосфера — всё это тоже может сыграть свою роль», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

